Reynalds-Roma | la partenza sarà oggi

(Di sabato 30 gennaio 2021) Atteso per, l’arrivo di Bryan Reynolds è destinato a slittare a domani. Tutto questo perché il terzino ormai ex Dallas ha dovuto effettuare altri controlli dopo il recente Covid. Ecco perché domaniil giorno giusto per lo sbarco nella Capitale del classe 2001. Operazione da oltre 7 milioni più percentuale da futura vendita. Foto: Facebook Dallas FC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.