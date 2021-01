Renzi: vogliamo un governo politico e siamo pronti ad ascoltare M5S (Di domenica 31 gennaio 2021) Italia viva "preferisce un governo politico rispetto ad uno istituzionale". Anche se "non a tutti costi". E comunque annuncia di essere pronta ad ascoltare il Movimento 5 Stelle. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi al termine dell'incontro con Roberto Fico nell'ambito delle consultazioni avviate dal presidente della Camera su indicazione del capo dello Stato Sergio Mattarella. "Questa discussione - ha chiarito - non è tra singole forze politiche, per interessi di parte. E' una discussione importante sul futuro del Paese, su come spendere i soldi del Next generation Eu e su come affrontare la prima emergenza che è quella della vaccinazione".A Fico, ha continuato, "abbiamo chiesto di verificare la possibilità di accordo sui temi, sappiamo che alcuni sono divisivi, ma sono tutti nell'interesse dei cittadini, dalle ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Italia viva "preferisce unrispetto ad uno istituzionale". Anche se "non a tutti costi". E comunque annuncia di essere pronta adil Movimento 5 Stelle. Lo ha detto il leader di Iv Matteoal termine dell'incontro con Roberto Fico nell'ambito delle consultazioni avviate dal presidente della Camera su indicazione del capo dello Stato Sergio Mattarella. "Questa discussione - ha chiarito - non è tra singole forze politiche, per interessi di parte. E' una discussione importante sul futuro del Paese, su come spendere i soldi del Next generation Eu e su come affrontare la prima emergenza che è quella della vaccinazione".A Fico, ha continuato, "abbiamo chiesto di verificare la possibilità di accordo sui temi, sappiamo che alcuni sono divisivi, ma sono tutti nell'interesse dei cittadini, dalle ...

