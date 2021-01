Renzi: “Serve documento scritto, Italia viva è per un governo politico” (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – “Serve un investimento sulla sanita’ all’altezza delle aspettatIve dell’Italia. Per questo abbiamo chiesto al presidente incaricato di verificare” un accordo sui temi che Italia viva pone. Cosi’ Matteo Renzi dopo il colloquio con Roberto Fico. “Serve un metodo condiviso e soprattutto un documento scritto. Per noi e’ fondamentale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che toglie a tutti gli alibi”, aggiunge. Italia viva preferisce un governo “politico a uno istituzionale. Nella giornata di domani lunedì e martedì tutti noi siamo a disposizione del presidente Fico per trovare un punto di caduta”. RENZI: “FINALMENTE QUELLO CHE CHIEDEVAMO, CONFRONTO SUI CONTENUTI“ Leggi su dire (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – “Serve un investimento sulla sanita’ all’altezza delle aspettatIve dell’Italia. Per questo abbiamo chiesto al presidente incaricato di verificare” un accordo sui temi che Italia viva pone. Cosi’ Matteo Renzi dopo il colloquio con Roberto Fico. “Serve un metodo condiviso e soprattutto un documento scritto. Per noi e’ fondamentale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che toglie a tutti gli alibi”, aggiunge. Italia viva preferisce un governo “politico a uno istituzionale. Nella giornata di domani lunedì e martedì tutti noi siamo a disposizione del presidente Fico per trovare un punto di caduta”. RENZI: “FINALMENTE QUELLO CHE CHIEDEVAMO, CONFRONTO SUI CONTENUTI“

BentivogliMarco : L'iniziativa di Renzi con i Sauditi non mi piace ed e' sbagliata e inopportuna(come quella di Conte). Questa vigne… - matteograndi : Schifano pubblicamente Renzi per giorni. Poi si accorgono che per fare il Governo Renzi serve. Dibba schifa Renzi… - lorepregliasco : A cosa serve dare en passant la notizia che si è sentito con Conte nel pomeriggio? A far capire che la chiusura a… - DavidBlack1980 : Secondo voi assomiglierà più al 'contratto con gli italiani' di B. o al 'contratto per il governo del cambiamento'… - paferro : ++ Governo: Renzi, serve cronoprogramma ++ Un grande ritorno. Magari richiamano al governo anche Santagata -