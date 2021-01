Renzi, scacco alla maggioranza Giallorossa (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ andata come ci si aspettava o meglio come se l’aspettava chi crede ancora che la DC non era solo un partito politico ma un modo di fare politica. Renzi si conferma l’ultimo democristiano, si è mosso con intenzioni uguali a quelle di Salvini ma senza istrionismi e ruvidezze e ha dato scacco alla maggioranza Giallorossa. Se però lo scacco, a PD, M5S & Co, sia matto ancora non è chiaro. La crisi sta andando nella direzione desiderata dal leader di I.V.. Il PD è diviso fra la fedeltà a Conte (il meno peggio di tutti), la necessità di contenere Renzi (e il suo micro partito a sentire i sondaggi), l’aspirazione a essere alternativa in caso la maggioranza si ricompattasse intorno ad un nuovo presidente del Consiglio. Il M5S non saprebbe come ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ andata come ci si aspettava o meglio come se l’aspettava chi crede ancora che la DC non era solo un partito politico ma un modo di fare politica.si conferma l’ultimo democristiano, si è mosso con intenzioni uguali a quelle di Salvini ma senza istrionismi e ruvidezze e ha dato. Se però lo, a PD, M5S & Co, sia matto ancora non è chiaro. La crisi sta andando nella direzione desiderata dal leader di I.V.. Il PD è diviso fra la fedeltà a Conte (il meno peggio di tutti), la necessità di contenere(e il suo micro partito a sentire i sondaggi), l’aspirazione a essere alternativa in caso lasi ricompattasse intorno ad un nuovo presidente del Consiglio. Il M5S non saprebbe come ...

