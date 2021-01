Renzi, ovvero il pokerista spregiudicato (Di domenica 31 gennaio 2021) L’irritazione nazionale per la spregiudicatezza di Renzi, ben al di là, della politica intesa come compromessi e capacità di dialogo, sta superando ogni limite di guardia. Più che come un politico, si comporta come un giocatore di poker che minaccia di far saltare il tavolo al minimo pericolo di perdere la partita. Se, come affermava Machiavelli, i politici dovrebbe anche assolvere il ruolo di educatori, Renzi dimostra il contrario esibendo (non solo lui naturalmente ma certo più degli altri) uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021) L’irritazione nazionale per la spregiudicatezza di, ben al di là, della politica intesa come compromessi e capacità di dialogo, sta superando ogni limite di guardia. Più che come un politico, si comporta come un giocatore di poker che minaccia di far saltare il tavolo al minimo pericolo di perdere la partita. Se, come affermava Machiavelli, i politici dovrebbe anche assolvere il ruolo di educatori,dimostra il contrario esibendo (non solo lui naturalmente ma certo più degli altri) uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilfoglio_it : Mohammed bin Salman è stato lodato da Renzi per il 'neo rinascimento' sta cambiando l'Arabia Saudita. Eppure i reso… - aniello7779 : @ToniSonia Se ho compreso la linea intrapresa ovvero realizzare un contratto di governo2.0 come quello con la lega… - nigno11 : RT @difesa_online: Stop alle #esportazioni #militari alle #monarche #sunnite. Ovvero #evirarsi per far #dispetto a #Renzi! - galax64716705 : RT @difesa_online: Stop alle #esportazioni #militari alle #monarche #sunnite. Ovvero #evirarsi per far #dispetto a #Renzi! - difesa_online : Stop alle #esportazioni #militari alle #monarche #sunnite. Ovvero #evirarsi per far #dispetto a #Renzi! -