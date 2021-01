Renzi in Arabia Saudita | il duro affondo di Roberto Saviano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Continua a far nascere polemiche il viaggio di Matteoin. Con unpost sui social, si è accodato alle critiche anche. Lo scrittore ha chiesto ai suoi follower di Facebook: “Conoscete la storia del giornalistadel Washington Post Jamal Kashoggi, barbaramente ucciso e fatto a pezzi per conto del principeMohamed Bin Salman?”. Perché “solo conoscendola potrete realmente capire di quali crimini sia sospettato Mohammed Bin Salman. E a quel punto, come me, capireste per quale ragione Matteodovrebbe avere la dignità di lasciare la vita pubblica del nostro Paese” scrive. “Proveranno a imbrogliarvi tracciando un parallelismo con ...

fattoquotidiano : Governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12.700 ordigni sui 20mila autorizzati du… - ManlioDS : Revocata la commessa di 20.000 bombe all'#Arabia Saudita concessa da #Renzi nel 2016. Una decisione storica del nos… - CarloCalenda : Con che credibilità Renzi potrebbe in futuro ricoprire il ruolo di Ministro degli Esteri o sedere nel Copasir o inf… - SetDamper : RT @fattoquotidiano: RENZI D'ARABIA Nelle email degli europarlamentari si deride la conferenza-spot dell’ex premier con Bin Salman, l’uomo… - _Facezia_ : RT @Adnkronos: #Renzi in #Arabia, #Saviano: 'Ecco perché dovrebbe lasciare la vita pubblica' -

... che nella giornata di ieri aveva revocato le licenze per l'export di bombe e missili in... La più grossa delle licenze revocate dal governo, la MAE 45560, concessa dal governo, autorizzava ...... dopo Napoli - Spezia CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB La bagarre politica sulla trasferta diinSauditaMentre l’Italia si ritrova in piena crisi di governo, l’artefice del "danno", Matteo Renzi non smette di far parlare di lui ...Continua a far nascere polemiche il viaggio di Matteo Renzi in Arabia Saudita. Con un duro post sui social, si è accodato alle critiche anche Roberto ...