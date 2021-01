Renzi ha due ministri nel mirino e punta a Mario Draghi: il vero obiettivo del leader di Iv (Di sabato 30 gennaio 2021) La mossa di Renzi: i ministri nel mirino e il sogno di Draghi “È stata una scelta saggia quella di Mattarella”. Matteo Renzi apprezza la decisione del presidente della Repubblica di affidare al presidente della Camera Roberto Fico un mandato esplorativo per verificare se ci sono i numeri per formare una maggioranza in Parlamento, a partire da quella che sosteneva il secondo esecutivo Conte. Avrà tempo fino a martedì. Ma intanto il leader di Italia Viva sotto sotto esulta: un altro giro di consultazioni è quello di cui Renzi ha bisogno per piazzare le sue pedine e fare le sue mosse. Il M5s fa pace con Renzi Dopo i veti dei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle ha aperto alla possibilità di tornare al governo con Renzi e la sua Italia ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) La mossa di: inele il sogno di“È stata una scelta saggia quella di Mattarella”. Matteoapprezza la decisione del presidente della Repubblica di affidare al presidente della Camera Roberto Fico un mandato esplorativo per verificare se ci sono i numeri per formare una maggioranza in Parlamento, a partire da quella che sosteneva il secondo esecutivo Conte. Avrà tempo fino a martedì. Ma intanto ildi Italia Viva sotto sotto esulta: un altro giro di consultazioni è quello di cuiha bisogno per piazzare le sue pedine e fare le sue mosse. Il M5s fa pace conDopo i veti dei giorni scorsi, il Movimento 5 Stelle ha aperto alla possibilità di tornare al governo cone la sua Italia ...

fattoquotidiano : IL PD È ANCORA OSTAGGIO DEL 'CORSARO' RENZI Fossi in Zingaretti mi guarderei alle spalle: vari segnali lasciano int… - Linkiesta : Questa, per #Conte e #Renzi, è iniziata e finisce come una partita a due. Ma il leader di Italia viva è nelle condi… - Daniele_Manca : Chi sono i tre uomini nel mirino di @MatteoRenzi (Gualtieri, Bonafede, Arcuri), #Meli #daleggere - JhonGio90 : @PiccoloFiore10 @cyberoracle @robertosaviano Lo sono stati invece D’Alema Prodi e Bersani che ci hanno regalato 20… - phonic50 : RT @coledoni: #ottoemezzo Chi hanno chiamato stasera a parlare di Renzi... Padellaro e Murgia... Due Renziani Doc... Incredibile.. -