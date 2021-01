Remo Anzovino tra Lo Stato Sociale, le colonne sonore per il Cinema e la Sonorizzazione dei luoghi di culto e cultura (Di sabato 30 gennaio 2021) © Simone Di LucaL’instancabile e versatile compositore si conferma tra i più importanti music maker lavorando a tre nuovi affascinanti progetti. Esce oggi, venerdì 29 gennaio, il primo dei 5 dischi che Lo Stato Sociale presenterà prima della partecipazione al Festival di SanRemo e c’è la firma di Remo Anzovino, quale autore della musica e produttore di “Sono libero”, il singolo di lancio del nuovo progetto discografico della band bolognese assolutamente unico nel suo genere. Al Cinema, sulla piattaforma digitale #iorestoinsala, si fa strada la brillante commedia napoletana “Il ladro di cardellini”, diretta da Carlo Luglio, con la colonna sonora originale scritta e realizzata dal compositore che uscirà venerdì 5 febbraio per Sony Classical. Infine “Mysterium Festival”, il ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021) © Simone Di LucaL’instancabile e versatile compositore si conferma tra i più importanti music maker lavorando a tre nuovi affascinanti progetti. Esce oggi, venerdì 29 gennaio, il primo dei 5 dischi che Lopresenterà prima della partecipazione al Festival di Sane c’è la firma di, quale autore della musica e produttore di “Sono libero”, il singolo di lancio del nuovo progetto discografico della band bolognese assolutamente unico nel suo genere. Al, sulla piattaforma digitale #iorestoinsala, si fa strada la brillante commedia napoletana “Il ladro di cardellini”, diretta da Carlo Luglio, con la colonna sonora originale scritta e realizzata dal compositore che uscirà venerdì 5 febbraio per Sony Classical. Infine “Mysterium Festival”, il ...

