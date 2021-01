Regioni, tra Calabria e Campania scambio di doni artigianali (Di sabato 30 gennaio 2021) “In occasione delle ultime festivita’ natalizie, la Regione Campania aveva donato alla Calabria un presepe artistico napoletano, che su iniziativa dell’assessore calabrese al Turismo, Fausto Orsomarso, e’ stato installato nel il Santuario di San Francesco di Paola. La Calabria oggi ha ricambiato quel dono, con la consegna, da parte dell’assessore Orsomarso al suo omologo campano, Felice Casucci, di una chitarra classica realizzata dai maestri liutai di Bisignano”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Abbiamo scelto di regalare alla Campania -spiega Orsomarso – un pregevole manufatto del nostro artigianato artistico come simbolo di solidarieta’, di collaborazione e comune volonta’ di costruire un percorso di collaborazione turistica, artistica e culturale tra le due ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 gennaio 2021) “In occasione delle ultime festivita’ natalizie, la Regioneaveva donato allaun presepe artistico napoletano, che su iniziativa dell’assessore calabrese al Turismo, Fausto Orsomarso, e’ stato installato nel il Santuario di San Francesco di Paola. Laoggi ha ricambiato quel dono, con la consegna, da parte dell’assessore Orsomarso al suo omologo campano, Felice Casucci, di una chitarra classica realizzata dai maestri liutai di Bisignano”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Abbiamo scelto di regalare alla-spiega Orsomarso – un pregevole manufatto del nostro artigianato artistico come simbolo di solidarieta’, di collaborazione e comune volonta’ di costruire un percorso di collaborazione turistica, artistica e culturale tra le due ...

