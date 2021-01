Reddito di cittadinanza: nuove modalità per accedere? (Di sabato 30 gennaio 2021) Anche per il 2021 è stato prorogato Reddito di cittadinanza, operativo dal 2019, concretizzata in un supporto mensile per le persone che vivono sotto la soglia di povertà, e che può variare a seconda della situazione abitativa e da quella relativa alla situazione familiare. Anche quest’anno continuerà a venire erogato a due tipologie di cittadini, per i sopracitati che vivono sotto la soglia della povertà e per le famiglie con componenti over 67 o con disabili gravi, che si trasforma in pensione minima di cittadinanza se i componenti del nucleo familiare superano tutti i 67 anni d’età. Reddito di cittadinanza 2021 Chi già percepiva il RdC nel 2020 potrà continuare a farlo a patto di aver mantenuto i requisiti, condizione dimostarbile attraverso la presentazione dell’ISEE entro il 31 gennaio, e nel caso ... Leggi su android-news.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Anche per il 2021 è stato prorogatodi, operativo dal 2019, concretizzata in un supporto mensile per le persone che vivono sotto la soglia di povertà, e che può variare a seconda della situazione abitativa e da quella relativa alla situazione familiare. Anche quest’anno continuerà a venire erogato a due tipologie di cittadini, per i sopracitati che vivono sotto la soglia della povertà e per le famiglie con componenti over 67 o con disabili gravi, che si trasforma in pensione minima dise i componenti del nucleo familiare superano tutti i 67 anni d’età.di2021 Chi già percepiva il RdC nel 2020 potrà continuare a farlo a patto di aver mantenuto i requisiti, condizione dimostarbile attraverso la presentazione dell’ISEE entro il 31 gennaio, e nel caso ...

Agenzia_Ansa : #Redditodicittadinanza a camorristi, sequestri per oltre 1milione di euro. Perquisizioni della #Gdf tra Napoli e pr… - VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - Radio24_news : Il disastro del reddito di cittadinanza! Riascolta l'approfondimento di @orioli_alberto da #EffettoGiorno di… - marivigo : Reddito cittadinanza, giro di vite di Inps e Finanza: scoperti 48mila furbetti - dm_gaetano : @lucabattanta @borghi_claudio Dibba sancirà una spaccatura nel movimento,le risate si faranno in campagna elettoral… -