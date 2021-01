Record della Serbia, ma il resto dei Balcani arranca (Di domenica 31 gennaio 2021) Settima al mondo, seconda in Europa solo al Regno Unito per dosi amministrate ogni cento abitanti. Meglio di Italia, Francia, Germania. La campagna di vaccinazione della Serbia è una sequenza di Record che potrebbe portare il Paese Balcanico a raggiungere l’immunità collettiva entro l’estate. Iniziata prima rispetto agli altri Stati dell’Ue, la campagna vaccinale serba è decollata però negli ultimi dieci giorni quando a Belgrado è arrivato un carico da un milione di vaccini proveniente dalla Cina, il primo a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021) Settima al mondo, seconda in Europa solo al Regno Unito per dosi amministrate ogni cento abitanti. Meglio di Italia, Francia, Germania. La campagna di vaccinazioneè una sequenza diche potrebbe portare il Paeseco a raggiungere l’immunità collettiva entro l’estate. Iniziata prima rispetto agli altri Stati dell’Ue, la campagna vaccinale serba è decollata però negli ultimi dieci giorni quando a Belgrado è arrivato un carico da un milione di vaccini proveniente dalla Cina, il primo a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

