Rag’n’bone man ritorna con il nuovo singolo “All you ever wanted”

A tre anni di distanza dal pluripremiato e innovativo album d'esordio "Human", Rag'n'Bone Man torna sulle scene con il nuovo singolo "All You ever wanted", disponibile in digitale e da venerdì 5 febbraio in rotazione radiofonica. Il brano è il primo estratto da "Life By Misadventure"(Columbia Records/Sony Music), il suo nuovo album di inediti, ricco di anima e cuore, e composto da 14 emozionanti canzoni, in uscita il 23 aprile e già disponibile in pre-order. Il suono nervoso delle chitarre in "All You ever wanted" rappresenta l'irrequietezza del momento storico che tutti stiamo vivendo: «Attraversare le città di Brighton e Londra, in cui sono cresciuto, mi ha profondamente intristito e portato alla mente tutti quei posti fantastici che non ci sono più» racconta ...

