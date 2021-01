Raffaella | gemella di Loredana Lecciso | Ecco cosa fa

Leggi su kronic

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ladella più nota, si è allontanata dal mondo dello spettacolo diverso tempo fa. Vediamofa oggi(Instagram)è una showgirl e personaggio televisivo nata a Lecce. È la sorelladi, famosa soprattutto per la relazione sentimentale con il cantante Al Bano. Insieme hanno partecipato a diverse trasmissioni sul piccolo schermo, spesso nelle vesti di ballerine ma anche in quelle di opinioniste. L’ex del cantante pugliese in particolare, ha preso parte a programmi come “Domenica In”, “La vita in Diretta”, ma anche ad alcuni reality show, ossia “La fattoria” e “L’isola dei ...