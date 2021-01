Raffaella Fico fa 33 anni: gli auguri di Balotelli, le foto su Instagram e la rivelazione sul suo status (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha compiuto ieri 33 anni Raffaella Fico, showgirl campana orgogliosa di essere acquario (come scrive lei stessa sul suo profilo Instagram). E nel giorno del suo 33esimo genetliaco la Fico ha rilasciato un’intervista a ‘Un giorno da pecora’, programma di Rai Radio 1 in onda nel primissimo pomeriggio. Al programma cui nel 2018 confessò di aver avuto una relazione di 11 mesi con Cristiano Ronaldo (che evidentemente aveva l’Italia nel suo destino) ha parlato di un altro ex legato al mondo del calcio, l’attuale attaccante del Monza Mario Balotelli (di cui ricordiamo qualche scontro muso contro muso proprio con CR7 quando Supermario era agli esordi con la casacca dell’Inter e il portoghese vestiva la casacca del Manchester United). All’orario del programma, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 gennaio 2021) Ha compiuto ieri 33, showgirl campana orgogliosa di essere acquario (come scrive lei stessa sul suo profilo). E nel giorno del suo 33esimo genetliaco laha rilasciato un’intervista a ‘Un giorno da pecora’, programma di Rai Radio 1 in onda nel primissimo pomeriggio. Al programma cui nel 2018 confessò di aver avuto una relazione di 11 mesi con Cristiano Ronaldo (che evidentemente aveva l’Italia nel suo destino) ha parlato di un altro ex legato al mondo del calcio, l’attuale attaccante del Monza Mario(di cui ricordiamo qualche scontro muso contro muso proprio con CR7 quando Supermario era agli esordi con la casacca dell’Inter e il portoghese vestiva la casacca del Manchester United). All’orario del programma, ...

