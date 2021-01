Quanti soldi ha guadagnato Luna Rossa con la finale di Prada Cup? Cifra impensabile…

Leggi su oasport

(Di sabato 30 gennaio 2021)si è qualificata per ladella. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic per 4-0 in una semia senso unico e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s. James Spithill e compagni sono stati davvero stepitosi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), hanno annichilito gli statunitensi sotto tutti i punti di vista e hanno chiuso i conti nel giro di 24 ore con il massimo scarto. Il sodalizio tricolore è stato impeccabile sotto tutti i punti di vista e si è meritatamenteil diritto di poter fronteggiare Ineos Uk nel memorabile testa a testa che varrà la...