"Quando sperimenti che il male esiste, credi che accadrà di nuovo" (Di sabato 30 gennaio 2021) Antonella Lattanzi è una trasformista dello stile, e della lettura del presente. Quarantadue anni, barese di nascita e romana di adozione, torna adesso in libreria – a quattro anni di distanza da "Una storia Nera" (Mondadori), in cui già indagava la violenza e la scomparsa – con "Questo giorno che incombe" (HarperCollins Italia, pp. 456), racconto di Francesca e di come i luoghi, che sanno essere promesse di felicità, possano trasformarsi con intima facilità in prigioni fisiche e mentali. Ambientando la narrazione alla periferia di Roma (una Roma dove "non c'era niente, niente, solo strade, alberi, troppi alberi, qualche negozio sparuto"), Lattanzi accompagna il lettore in un thriller domestico, che interseca luoghi e spirito. "Lo spunto è quello di un episodio di cronaca nera che è successo nel mio palazzo", mi racconta per telefono, mentre sta chiudendo la valigia: un treno ...

