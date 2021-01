Psg | Verratti e Diallo positivi | salteranno il Lorient

(Di sabato 30 gennaio 2021) Marcoe Abdousono risultatial coronavirus. I due giocatori del Paris Saint Germain sono stati immediatamente posti in isolamento secondo quanto stabilito dal protocollo sanitario. Per il centrocampista e il difensore del club della capitale francese non potranno prendere parte al match di Ligue 1 previsto domenica, con il Psg che sfiderà ilalle ore 15. SportFace.

Due giocatori delsono risultati positivi al Covid. Ad ufficializzare la notizia è stato direttamente il Paris Sant Germain attraverso il suo account Twitter.: 'Marcoe Abdou Diallo sono stati trovati ...Pochettino non potrà contare su due elementi per la prossima gara di Ligue 1. Ilse la vedrà contro il Lorient in trasferta, ma nella lista dei convocati non ci saranno Marcoe Abdou Diallo, entrambi positivi al coronavirus nella giornata di venerdì.e Diallo ...Marco Verratti e Abdou Diallo sono positivi al coronavirus. I due giocatori del Paris Saint Germain salteranno la partita con il Lorient.Il Paris Saint-Germain ha annunciato che Marco Verratti e Abdou Diallo sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. La notizia è stata riportata con un tweet pubblicato sulla pagina ufficial ...