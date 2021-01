Proroga stipendi, c'è l'ok della Figc (Di sabato 30 gennaio 2021) Un'altra boccata d'aria, chissà per quanto ancora. La Figc approva la Proroga del pagamento degli stipendi alle società di Serie A, B e Lega Pro, entro e non oltre però il 31 maggio. Il 'paracadutè ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un'altra boccata d'aria, chissà per quanto ancora. Laapprova ladel pagamento deglialle società di Serie A, B e Lega Pro, entro e non oltre però il 31 maggio. Il 'paracadutè ...

capuanogio : Salvagente #Figc per i club in crisi: oggi sarà approvata la proroga del pagamento degli stipendi in presenza di ac… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Consiglio federale Figc ha approvato proroga del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli stipendi: dal 16 febbr… - infoitsport : Calcio, Gravina: “Europei con tifosi a Roma”. Via libera Figc a proroga stipendi - Andrea71048041 : RT @capuanogio: Salvagente #Figc per i club in crisi: oggi sarà approvata la proroga del pagamento degli stipendi in presenza di accordi. A… - Skarrozzz : RT @mirkonicolino: (#Repubblica) La #Figc oggi metterà in salvo da penalizzazioni i club indietro con gli stipendi. Sarà approvata una pror… -