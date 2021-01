Prime consultazioni di Fico. M5s e Pd insistono su Conte SPECIALE TGLA7

tg2rai : Il Presidente della Camera @Roberto_Fico vede i partiti. Nel pomeriggio prime consultazioni. Risposta entro martedì… - spank75 : Ecco le prime parole del presidente della Camera agli italiani dopo le consultazioni - marinacor91 : RT @tg2rai: #Mattarella, 'Subito un Governo'. @Roberto_Fico , prime consultazioni. @lucianoghelfi #Tg2Rai #30gennaio - tg2rai : #Mattarella, 'Subito un Governo'. @Roberto_Fico , prime consultazioni. @lucianoghelfi #Tg2Rai #30gennaio - SimoneGioia96 : RT @tg2rai: Il Presidente della Camera @Roberto_Fico vede i partiti. Nel pomeriggio prime consultazioni. Risposta entro martedì. #Mattarell… -

Ultime Notizie dalla rete : Prime consultazioni

- All'indomani dell'incarico ricevuto dal capo dello Stato il presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato nel pomeriggio le. Entro martedì dovrà riferire a Mattarella se vi siano ...... sono iniziate leper ricomporre la maggioranza. Fico incontrerà oggi le forze ...tra tutte la riforma elettorale di stampo proporzionale . Ci sono poi le " necessarie riforme ...Al via a Montecitorio le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di verificare se esistano le condizioni per formare, dopo le dimissioni di Giuseppe Con ...Terzo giorno di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - Alleanza di centro' del Gruppo Misto della ...