Prima ruba una bicicletta, poi cerca di picchiare una poliziotta: arrestato 34enne romeno (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, la Polizia di Stato del Commissariato di Fondi ha arrestato un 34enne romeno per resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. L’uomo, pregiudicato, è stato fermato dagli agenti perché ritenuto responsabile del furto di una bicicletta a Fondi, ma nel corso del controllo ha assunto un atteggiamento violento e riottoso, al punto tale da indurre gli operanti ad accompagnarlo, non senza faticare, presso gli uffici del Commissariato. Quindi tentava di scagliarsi contro una poliziotta, ma il suo tentativo è stato vanificato dagli altri agenti che sono riusciti a bloccare l’energumeno, nonostante si dibattesse violentemente. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e, all’esito della prevista udienza di convalida con giudizio direttissimo tenutosi oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, la Polizia di Stato del Commissariato di Fondi haunper resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. L’uomo, pregiudicato, è stato fermato dagli agenti perché ritenuto responsabile del furto di unaa Fondi, ma nel corso del controllo ha assunto un atteggiamento violento e riottoso, al punto tale da indurre gli operanti ad accompagnarlo, non senza faticare, presso gli uffici del Commissariato. Quindi tentava di scagliarsi contro una, ma il suo tentativo è stato vanificato dagli altri agenti che sono riusciti a bloccare l’energumeno, nonostante si dibattesse violentemente. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e, all’esito della prevista udienza di convalida con giudizio direttissimo tenutosi oggi ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Prima ruba una bicicletta, poi cerca di picchiare una poliziotta: arrestato 34enne romeno - CorriereCitta : Prima ruba una bicicletta, poi cerca di picchiare una poliziotta: arrestato 34enne romeno - MilanPress_it : 32' - #BolognaMilan 0-1 Prima conclusione del Bologna: Orsolini ruba palla ad Hernandez, poi calcia sul primo palo… - Giovann67443057 : @GassmanGassmann Ma perché continuate a difendere delle merde ladre come Verdini , i bosso devono stare in carcere… - mewmewtokyo : RT @ferrarisergio4: l'ora vuota, torna, ma non ruba dentro prima o poi, si sveglierà un saluto. #VentagliDiParole. -