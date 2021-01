Previsioni Meteo per l’Italia del 30 Gennaio: Giorni della Merla con la neve (Di sabato 30 gennaio 2021) Il maltempo torna a sferzare l’Italia in quelli che sono tradizionalmente indicati come i Giorni della Merla, sabato 30 e domenica 31 sulla Penisola si manifesteranno pioggia, neve e temperature in ribasso: ecco le Previsioni Meteo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata del 29 Gennaio e valido fino alla mezzanotte del 30 Gennaio è attivo un avviso di Meteo avverso, per rischio idrogeologico, su Emilia-Romagna e Abruzzo. Il resto della cartina ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il maltempo torna a sferzarein quelli che sono tradizionalmente indicati come i, sabato 30 e domenica 31 sulla Penisola si manifesteranno pioggia,e temperature in ribasso: ecco ledel Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare. Il BollettinoProtezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata del 29e valido fino alla mezzanotte del 30è attivo un avviso diavverso, per rischio idrogeologico, su Emilia-Romagna e Abruzzo. Il restocartina ...

