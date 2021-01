Premier League | i risultati della ventunesima giornata | Everton k o contro il Newcastle Vincono City e Crystal Palace Pari Fulham

livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - CinqueNews : Premier League: il #city vince e allunga, ok anche il #CrystalPalace - sportli26181512 : Crystal Palace-Wolves 1-0: Nella ventunesima giornata della Premier League, vittoria per 1-0 del Crystal Palace sul… - sportli26181512 : Man City-Sheffield United 1-0: Una rete di Gabriel Jesus al minuto 9, segnata su assist di Torres, ha dato un'impor… - sportli26181512 : West Bromwich Albion-Fulham 2-2: La rete segnata da Ivan Cavaleiro ha permesso al Fulham di riacciuffare il West Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Massima resa, minimo sforzo. Il Manchester City blinda la vetta dellacentrando la dodicesima vittoria consecutiva contro lo Sheffield United fanalino di coda. All'Etihad basta il gol al 9' di Gabriel Jesus su assist di Ferran Torres. I Citizens, che ...... classe 1991 ed ex stella del Bra ( nella trionfale stagione 2012/2013 in Serie D, con approdo tra i professionisti ndr ) è passato in prestito al West Bromwich, in(serie A inglese) . ...Premier League, i risultati odierni: vittoria del Manchester City per 1-0 sullo Sheffield. Cade l'Everton di Ancelotti contro il Newcastle. Successo Crystal Palace ...Arsenal Manchester United streaming - Big match in Premier League. All'Emirates Stadium si sfidano Arsenal e Manchester United ...