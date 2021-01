Premier League 2020 2021 | Gabriel Jesus lancia il City | battuto lo Sheffield 1-0

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) Quel che non è riuscito al Manchester United, è riuscito al Manchester. La squadra di Guardiola batte 1-0 lo(che si è imposta per 2-1 sui red devils) e si porta a +4 da Bruno Fernandes e compagni. Decisivo un gol al 9? diche ha permesso ai suoi di salire a quota quarantaquattro punti in classifica e di blindare la prima posizione. Successo di misura anche per il Crystal Palace che si è imposto per 1-0 sui Wolves con la rete decisiva al 60? di Eze su assist di Ayew. Il Crystal Palace sale a quota ventisei punti in classifica, quattordici in più del West Bromwich fermato sul 2-2 dal Fulham. Alle reti di Bartley e Pereira, hanno riposto Reid e Cavaleiro. Cade intanto anche l’Everton di Ancelotti che fallisce il sorpasso sul Tottenham e subisce una sconfitta per 2-0 contro il Newcastle. A ...