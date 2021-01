Prada Cup, Terry Hutchinson in lacrime dopo l’eliminazione: “Complimenti a Luna Rossa, dobbiamo accettare la sconfitta” (Di sabato 30 gennaio 2021) American Magic è ufficialmente il primo team eliminato definitivamente dalla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. La squadra americana, dopo aver perso gara 3 e gara 4 della serie di semifinale contro Luna Rossa Prada Pirelli, ha infatti dovuto abbandonare la Prada Cup 2021 e di conseguenza anche la possibilità di poter diventare Challenger ufficiale dell’America’s Cup 2021 contro il Defender padrone di casa Emirates Team New Zealand. Al termine della quarta e decisiva regata, persa nettamente, lo skipper statunitense Terry Hutchinson ha sfogato tutta la sua delusione per l’eliminazione dalla Coppa: “Abbiamo grande rispetto per Luna Rossa, ha fatto un grande sviluppo e le ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) American Magic è ufficialmente il primo team eliminato definitivamente dalla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. La squadra americana,aver perso gara 3 e gara 4 della serie di semifinale controPirelli, ha infatti dovuto abbandonare laCup 2021 e di conseguenza anche la possibilità di poter diventare Challenger ufficiale dell’America’s Cup 2021 contro il Defender padrone di casa Emirates Team New Zealand. Al termine della quarta e decisiva regata, persa nettamente, lo skipper statunitenseha sfogato tutta la sua delusione perdalla Coppa: “Abbiamo grande rispetto per, ha fatto un grande sviluppo e le ...

RaiNews : Ad Auckland inizia alla grande il cammino della barca italiana #lunarossa #Pradacup - zazoomblog : Prada Cup Luna Rossa stellare! Asfalta American Magic 4-0 e approda in Finale! - #Prada #Rossa #stellare! #Asfalta - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa epica! Spazza via 4-0 American Magic, è in Finale! - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa travolge 4-0 American Magic e raggiunge in... - ShareMySea_IT : Prada Cup, Luna Rossa conquista la finale -