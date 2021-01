Prada Cup, quanti soldi costano le barche? Gli investimenti in denaro: Luna Rossa spende la metà di Ineos! Le cifre (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa affronterà Ineos Uk nella Finale della Prada Cup, la competizione che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiane è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultima settimana, ha travolto American Magic con un roboante 4-0 e ora si prepara per la battaglia campale contro i britannici, a partire dal 13 febbraio (serie al meglio delle 13 regate, si impone chi ne vince sette). Sarà un confronto totale tra due scuole differenti: Luna Rossa usa il sistema di grinding tradizionale, Ineos ne ha uno sperimentale (6 uomini contro 8 alle manovelle); Luna Rossa è dovuta passare dal confronto con gli statunitensi, Ineos Uk era di diritto in finale dopo aver raccolto il primo posto nel round ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)affronterà Ineos Uk nella Finale dellaCup, la competizione che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione italiane è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultima settimana, ha travolto American Magic con un roboante 4-0 e ora si prepara per la battaglia campale contro i britannici, a partire dal 13 febbraio (serie al meglio delle 13 regate, si impone chi ne vince sette). Sarà un confronto totale tra due scuole differenti:usa il sistema di grinding tradizionale, Ineos ne ha uno sperimentale (6 uomini contro 8 alle manovelle);è dovuta passare dal confronto con gli statunitensi, Ineos Uk era di diritto in finale dopo aver raccolto il primo posto nel round ...

