Prada Cup | perché Luna Rossa può battere Ineos UK in finale

(Di sabato 30 gennaio 2021)si è qualificata per ladellaCup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. La compagine finanziata da Patrizio Bertelli si è sbarazzata con autorità di American Magic in semi, rifilando un secco 4-0 agli statunitensi. Ora la competizione entrerà nel vivo e dal 13 febbraio inizierà la sfida contro i britannici diUK. Ad aggiudicarsi la competizione e dunque meritarsi il diritto di affrontare i detentori di New Zealand nell’America’s Cup sarà la prima compagine che si aggiudicherà sette regate, dunque si prospetta una serie potenzialmente molto lunga. Il TeamPirelli ha perso tutti e tre i confronti al cospetto di Ben Ainslie nel corso del round robin. Non si è mai trattato tuttavia di sconfitte nette, tutt’altro. ...