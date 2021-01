Prada Cup, Max Sirena: “Luna Rossa, è solo il primo step. Testa bassa e pensiamo ad Ineos” (Di sabato 30 gennaio 2021) Prosegue l’avventura italiana nella Prada Cup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Luna Rossa ha surclassato American Magic in semifinale, concludendo la serie con un 4-0 senza appello. Lo sguardo corre ora verso l’atto conclusivo che inizierà il prossimo 13 febbraio e che vedrà il Team Prada Pirelli confrontarsi con i britannici di Ineos UK, con i quali ha perso tutti gli scontri diretti nel corso del round robin. Max Sirena, skipper di Luna Rossa, mantiene i piedi per terra. L’obiettivo per cui è stata progettata questa barca non è quello di approdare in una ‘semplice’ finale di Prada Cup, ma almeno di andare a sfidare i neozelandesi per la America’s Cup: “È stata una bella giornata. Abbiamo raggiunto il ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Prosegue l’avventura italiana nellaCup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda.ha surclassato American Magic in semifinale, concludendo la serie con un 4-0 senza appello. Lo sguardo corre ora verso l’atto conclusivo che inizierà il prossimo 13 febbraio e che vedrà il TeamPirelli confrontarsi con i britannici diUK, con i quali ha perso tutti gli scontri diretti nel corso del round robin. Max, skipper di, mantiene i piedi per terra. L’obiettivo per cui è stata progettata questa barca non è quello di approdare in una ‘semplice’ finale diCup, ma almeno di andare a sfidare i neozelandesi per la America’s Cup: “È stata una bella giornata. Abbiamo raggiunto il ...

