Prada Cup: Luna Rossa vola in finale, battuta American Magic (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli italiani sono partiti saldamente seduti al posto di comando nelle due regate di oggi. Avevano bisogno di due vittorie per avere il loro posto nella finale Prada Cup contro Ineos Team Uk. Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli italiani sono partiti saldamente seduti al posto di comando nelle due regate di oggi. Avevano bisogno di due vittorie per avere il loro posto nellaCup contro Ineos Team Uk.

Agenzia_Italia : Luna Rossa va in finale della Prada Cup, battuta American Magic per 4-0 - americascup : Complimenti @lunarossa per aver conquistato l'accesso alla finale della PRADA Cup - repubblica : Vela, Luna Rossa in finale della Prada Cup - Domsca20x : RT @Eurosport_IT: Dominio assoluto di Luna Rossa in gara 4! ?????? Il team italiano demolisce American Magic e conquista finale di Prada Cup… - carlossartori19 : RT @OrizOrizzonte: @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @VinnieVegaPF @Fantaliz837 @maxlooking @ImKo86 @vaniacavi @BattistaDotti @ilcon… -