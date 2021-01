Prada Cup, Luna Rossa stellare! Asfalta American Magic 4-0 e approda in Finale! (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa sfrutta il primo match point, demolisce American Magic in gara 4 e conquista il pass per la finale di Prada Cup 2021. Un dominio assoluto ed incontrastato, che consente allo skipper Max Sirena e a tutto l’equipaggio azzurro di guardare con fiducia al prossimo appuntamento contro i britannici di Ineos Team UK. L’ultimo atto della semifinale, caratterizzato da un vento leggermente più forte (sui 12-14 nodi) rispetto alla prima regata odierna, ha messo in evidenza una netta superiorità da parte della barca italiana nei confronti di una Patriot in grandissima difficoltà e penalizzata presumibilmente da problemi tecnici di software. Restano dunque solo tre squadre in lizza per l’America’s Cup 2021: Luna Rossa, Ineos Team UK ed Emirates Team New Zealand. Fase di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)sfrutta il primo match point, demoliscein gara 4 e conquista il pass per la finale diCup 2021. Un dominio assoluto ed incontrastato, che consente allo skipper Max Sirena e a tutto l’equipaggio azzurro di guardare con fiducia al prossimo appuntamento contro i britannici di Ineos Team UK. L’ultimo atto della semifinale, caratterizzato da un vento leggermente più forte (sui 12-14 nodi) rispetto alla prima regata odierna, ha messo in evidenza una netta superiorità da parte della barca italiana nei confronti di una Patriot in grandissima difficoltà e penalizzata presumibilmente da problemi tecnici di software. Restano dunque solo tre squadre in lizza per l’America’s Cup 2021:, Ineos Team UK ed Emirates Team New Zealand. Fase di ...

