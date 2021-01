Prada Cup | Luna Rossa-Ineos non finirà 7-0 Prossima America’s Cup negli Emirati Arabi?

(Di sabato 30 gennaio 2021) Grazie alle semifinali dellaCup. Un mese fa vincere i round robin e saltare dritti alla finale sembrava fosse la chiave per presentarsi al meglio, per lavorare in tranquillità e sentirsi più sicuri. Oggi, con il senno di poi,può solo ringraziare, lo hanno fatto sia Francesco Bruni che James Spithill, per questi due giorni di regata supplementari: anche se American Magic è stata l’ombra di quello che avrebbe voluto e potuto essere è sempre meglio presentarsi sulla linea di partenza per confrontarsi con un’altra barca che simulare una regata contro il gommone. Perché, non potendo fare test tra due barche, ci sono due modi per verificare lo sviluppo e migliorare l’assetto: usare il simulatore e regatare contro il gommone. Tutte cose cheha fatto nella settimana che ha ...

Gazzetta_it : #LunaRossa implacabile raggiunge la finale della #Prada Cup - LaStampa : Prada Cup, Luna Rossa batte American Magic 4-0 e vola in finale - stefanozana : RT @Gazzetta_it: #LunaRossa implacabile raggiunge la finale della #Prada Cup - stefanozana : RT @SkyTG24: Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - pansopher1 : RT @ahabello: Li ha fatti neri! #AmericasCup 'Prada Cup, Luna Rossa stellare! Asfalta American Magic 4-0 e approda in Finale! – OA Sport' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Da www.repubblica.it luna rossa5 Luna Rossa va in finale di, dove si deciderà chi dovrà affrontare New Zeland per la vittoria della Coppa America. Contro American Magic partiva dal 2 - 0 delle prime due regate, ...AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Il primo passo è fatto. Luna Rossa ha fretta, chiude i conti con American Magic in quattro regate, e stacca il biglietto per la finale delladove ad aspettarla ci sono gli inglesi di Ineos Team UK, vincitori imbattuti nei round robin. Semifinale a senso unico quella fra l'imbarcazione italiana e gli statunitensi, con Luna Rossa ...Luna Rossa Prada Pirelli conquista l’accesso alla finale di PRADA Cup, dove ad aspettarla ci sono gli inglesi di Ineos Team UK, vincitori imbattuti nei round robin. Le regate si sono svolte nel campo ...Grazie alle semifinali della Prada Cup. Un mese fa vincere i round robin e saltare dritti alla finale sembrava fosse la chiave per presentarsi al meglio, per lavorare in tranquillità e sentirsi più si ...