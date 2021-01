Prada Cup, le pagelle delle semifinali: Luna Rossa sontuosa, brava American Magic per averci provato (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa Prada Pirelli è la seconda finalista della Prada Cup 2021. Il day-2 delle semifinali si è concluso con il doppio successo degli italiani, capaci dunque di chiudere i conti sul 4-0 raggiungendo i britannici di Ineos Team UK all’atto conclusivo delle Challenger Series ed eliminando gli statunitensi di American Magic dalla competizione. Di seguito le pagelle delle semifinali di Prada Cup 2021. pagelle semifinali Prada CUP 2021: Luna Rossa: 9. Prova di forza sontuosa, 4-0 nella serie e passaggio del turno già certificato al termine della seconda giornata. ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)Pirelli è la seconda finalista dellaCup 2021. Il day-2si è concluso con il doppio successo degli italiani, capaci dunque di chiudere i conti sul 4-0 raggiungendo i britannici di Ineos Team UK all’atto conclusivoChallenger Series ed eliminando gli statunitensi didalla competizione. Di seguito lediCup 2021.CUP 2021:: 9. Prova di forza, 4-0 nella serie e passaggio del turno già certificato al termine della seconda giornata. ...

