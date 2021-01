Prada Cup, Ineos favorita contro Luna Rossa per le scommesse. Le quote dei book-makers (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa affronterà Ineos Uk nella Finale della Prada Cup. A partire dal 13 febbraio, l’imbarcazione italiana dovrà fare i conti con i britannici in un testa a testa che si preannuncia particolarmente intenso, appassionante, vibrante, incerto. Queste secondo analisi tecniche e agonistiche, in base a quello che si è visto durante la semifinale degli italiani contro American Magic e alle tre regate di round robin, vinte sì tutte da Ben Ainslie e compagni ma con margine risicato. James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per esprimersi al meglio. I book-makers, però, vedono Ineos favorita per questa serie al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette conquista la Prada Cup e si qualifica al match ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)affronteràUk nella Finale dellaCup. A partire dal 13 febbraio, l’imbarcazione italiana dovrà fare i conti con i britannici in un testa a testa che si preannuncia particolarmente intenso, appassionante, vibrante, incerto. Queste secondo analisi tecniche e agonistiche, in base a quello che si è visto durante la semifinale degli italianiAmerican Magic e alle tre regate di round robin, vinte sì tutte da Ben Ainslie e compagni ma con margine risicato. James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per esprimersi al meglio. I, però, vedonoper questa serie al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette conquista laCup e si qualifica al match ...

