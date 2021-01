Prada Cup, il tributo di Luna Rossa agli sconfitti. Che sportività con American Magic (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa vs American Magic 4-0. La semifinale di Prada Cup è stata a senso unico, l’imbarcazione italiana ha chiuso i conti nel giro di 24 ore e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo, da disputare contro Ineos Uk a partire dal 13 febbraio. James Spithill e compagni hanno dominato la contesa in lungo e in largo, imponendosi nettamente nelle quattro regate disputate e spedendo a casa gli ambizioni statunitensi. Il team tricolore si era sentito dare del “frivolo” appena poche ore prima che la contesa incominciasse, lo skipper Terry Hutchinson aveva ingiuriato Luna Rossa per il reclamo presentato sull’obbligo di montare le volanti. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli non ha badato più di tanto alle chiacchiere, ha pensato a dominare nella baia di Auckland ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)vs4-0. La semifinale diCup è stata a senso unico, l’imbarcazione italiana ha chiuso i conti nel giro di 24 ore e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo, da disputare contro Ineos Uk a partire dal 13 febbraio. James Spithill e compagni hanno dominato la contesa in lungo e in largo, imponendosi nettamente nelle quattro regate disputate e spedendo a casa gli ambizioni statunitensi. Il team tricolore si era sentito dare del “frivolo” appena poche ore prima che la contesa incominciasse, lo skipper Terry Hutchinson aveva ingiuriatoper il reclamo presentato sull’obbligo di montare le volanti. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli non ha badato più di tanto alle chiacchiere, ha pensato a dominare nella baia di Auckland ...

