Prada Cup, i distacchi che Luna Rossa ha rifilato ad American Magic. Una sola regata equilibrata (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è rivelata senza storia la semifinale di Prada Cup tra Luna Rossa ed American Magic. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la compagine italiana ha rifilato un secco 4-0 agli statunitensi del NY Yacht Club, approdando alla finalissima contro i britannici di Ineos Team UK. Una serie a senso unico, nella quale peraltro il Team Prada Pirelli ha brillato ieri anche in condizioni di vento estremo, denotando una imbarcazione migliorata e sempre più efficiente. Solo nel corso della terza regata odierna si è assistito ad un match race equilibrato. Luna Rossa, in testa sin dalla partenza, ha tremato quando, a causa di un salto di vento, ha visto dimezzato da 41 a 20 secondi il proprio vantaggio nel secondo lato di poppa. Si è trattato ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Si è rivelata senza storia la semifinale diCup traed. Ad Auckland (Nuova Zelanda) la compagine italiana haun secco 4-0 agli statunitensi del NY Yacht Club, approdando alla finalissima contro i britannici di Ineos Team UK. Una serie a senso unico, nella quale peraltro il TeamPirelli ha brillato ieri anche in condizioni di vento estremo, denotando una imbarcazione migliorata e sempre più efficiente. Solo nel corso della terzaodierna si è assistito ad un match race equilibrato., in testa sin dalla partenza, ha tremato quando, a causa di un salto di vento, ha visto dimezzato da 41 a 20 secondi il proprio vantaggio nel secondo lato di poppa. Si è trattato ...

Agenzia_Italia : Luna Rossa va in finale della Prada Cup, battuta American Magic per 4-0 - americascup : Complimenti @lunarossa per aver conquistato l'accesso alla finale della PRADA Cup - repubblica : Vela, Luna Rossa in finale della Prada Cup - m_dazzi : @lunarossa @Prada @Pirelli Bravi! Bravissimi! Ed ora testa a INEOS e le finali della Prada Cup. ?????????? - FirenzePost : Prada Cup: Luna Rossa vola in finale, battuta American Magic -