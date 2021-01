Potenza, Capuano: “La mia sul Palermo e Boscaglia, dobbiamo fare risultato. Speriamo che l’arbitro sia in forma…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Poco più di due ore e sarà Potenza-Palermo.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Ezio Capuano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 12.30 allo Stadio "Alfredo Viviani": dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Le proteste in campo in occasione dell'ultima partita a causa di alcune decisioni arbitrali sono costate a Capuano un turno di squalifica e oggi, in panchina, ci sarà Alberigo Volini, suo vice."Dopo una partita di grande sacrificio abbiamo perso all’ultimo minuto, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Affrontiamo una squadra forte, difficile, però anche noi abbiamo le nostre argomentazioni. Affrontiamo una squadra fortissima guidata da un ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Poco più di due ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Ezio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 12.30 allo Stadio "Alfredo Viviani": dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata sul campo del Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Le proteste in campo in occasione dell'ultima partita a causa di alcune decisioni arbitrali sono costate aun turno di squalifica e oggi, in panchina, ci sarà Alberigo Volini, suo vice."Dopo una partita di grande sacrificio abbiamo perso all’ultimo minuto, ma adessoguardare avanti. Affrontiamo una squadra forte, difficile, però anche noi abbiamo le nostre argomentazioni. Affrontiamo una squadra fortissima guidata da un ...

