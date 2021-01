Portogallo, voto storico: il Parlamento dice “sì” all’Eutanasia (Di sabato 30 gennaio 2021) Svolta storica in Portogallo, dove il Parlamento vota a favore dell’eutanasia. Sarà concessa in caso di estrema sofferenza e malattia incurabile. Il Parlamento del Portogallo dà il suo parere favorevole all’approvazione dell’eutanasia. Infatti dopo la votazione sono arrivati ben 136 voti favorevoli, 78 contrari e 4 astensioni. Una votazione che pone finalmente la fine al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Svolta storica in, dove ilvota a favore dell’eutanasia. Sarà concessa in caso di estrema sofferenza e malattia incurabile. Ildeldà il suo parere favorevole all’approvazione dell’eutanasia. Infatti dopo la votazione sono arrivati ben 136 voti favorevoli, 78 contrari e 4 astensioni. Una votazione che pone finalmente la fine al L'articolo proviene da Inews.it.

