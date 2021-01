Pordenone-Lecce, Foggia-Casertana, Teramo-Bari, Virtus Francavilla Fontana-Turris Calcio serie B e serie C girone C, gli impegni delle squadre pugliesi (Di sabato 30 gennaio 2021) Sabato calcistico ricco. In serie A in campo Milan, Juventus e Inter, ovvero le tre principali pretendenti allo scudetto. In serie B, fra le partite in programma, Pordenone-Lecce alle 14. serie C girone C: in campo tre pugliesi. Teramo-Bari e Virtus Francavilla Fontana-Turris alle 15 mentre Foggia-Casertana è in programma alle 17,30. L'articolo Pordenone-Lecce, Foggia-Casertana, Teramo-Bari, Virtus Francavilla ... Leggi su noinotizie (Di sabato 30 gennaio 2021) Sabato calcistico ricco. InA in campo Milan, Juventus e Inter, ovvero le tre principali pretendenti allo scudetto. InB, fra le partite in programma,alle 14.C: in campo trealle 15 mentreè in programma alle 17,30. L'articolo...

SoloLecceIT : I PRECEDENTI: DI PIAZZA illude, poi il Lecce di RIZZO crolla. A Pordenone tre reti in dodici minuti - TUTTOB1 : Lecce, Corini: 'Pordenone squadra di valore, occhio alle palle inattive. Hjulmand sarà il vertice del centrocampo' - TUTTOB1 : Lecce, i convocati di Corini per il Pordenone - TUTTOB1 : Pordenone, i convocati di Tesser per il Lecce: ramarri rimaneggiatissimi - TUTTOB1 : Pordenone, Tesser: 'Tante assenze, ma non ci piangiamo addosso. Il Lecce ha grandi qualità tecniche e un attacco to… -