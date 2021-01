Ponte Ufita | Parente | “Nessuna passerella | solo impegni mantenuti”

ottopagine : Ponte Ufita, manca solo il via del Genio Civile #Benevento - zazoomblog : Area ponte Ufita completati i lavori e firmato il collaudo statico - #ponte #Ufita #completati #lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Ufita

anteprima24.it

Sono stati ultimati i lavori nell'area delsul fiumesulla Strada provinciale n. 34 in loc. Iscalonga di Apice, opera inaugurata il 4 gennaio scorso. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio di Maria, che ha ...Benevento . Sono stati ultimati i lavori nell'area delsul fiumesulla Strada provinciale 34 in località Iscalonga di Apice, opera inaugurata il 4 gennaio scorso. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento, Antonio di Maria, che ha ...Di seguito il commento del consigliere comunale e capo staff della presidenza della Provincia, Renato Parente, sull’avvenuto collaudo statico del ponte sul fiume Ufita. “Dopo l’inaugurazione avvenuta ...Sono stati ultimati i lavori nell’area del ponte sul fiume Ufita sulla Strada provinciale n. 34 in loc. Iscalonga di Apice, opera inaugurata il 4 gennaio scorso. Lo comunica il Presidente della Provin ...