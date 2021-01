Place du Tertre tra Renoir e i pittori di oggi A Parigi si svuota la piazza degli artisti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Qui hanno lavorato, Degas, Toulouse - Lautrec, Van Gogh, Cézanne: in tempi normali, la famosadudi, la "", è gremita di turisti. Con il Covid, invece, ...

Qui hanno lavorato Renoir, Degas, Toulouse - Lautrec, Van Gogh, Cézanne: in tempi normali, la famosadudi Parigi, la "piazza degli artisti", è gremita di turisti. Con il Covid, invece, la piazza sede di pittori, ritrattisti, caricaturisti e silhouette artist, è deserta. E ora gli ...I ripidi scalini col selciato a pavé, che a Parigi, Butte Montmartre, salgono daCalvaire adu. Qui vicino, in rue Lepic, abitarono Vincent van Gogh e il fratello Theo fra 1886 e ...Qui hanno lavorato Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Cézanne: in tempi normali, la famosa Place du Tertre di Parigi, la “piazza degli artisti”, è gremita di turisti. Con il Covid, invece, la ...