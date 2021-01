(Di sabato 30 gennaio 2021)è stata una delle partite della ventesima giornata di Serie B. La gara si è disputata oggi sabato 30 gennaio, allo stadio Arena Garibaldi di. Entrambe le squadre hanno lottano per la vittoria che alla fine ha incassato la squadra di casa. I ritmi di gioco nonstati entusiasmanti ma nonostante questo le due formazioni hanno cercato di creare più azioni pericolose possibili. In questo momento ilsi trova all’undicesimo posto a quota 26mentre laoccupa la diciassettesima posizione con 18: probabili formazioni e tv: vittoria importante per i? Direi proprio di sì. ...

MoliPietro : Pisa – Reggiana: i tre punti sono dei nerazzurri - TuttoRegia : Cronaca e tabellino di #PisaReggiana 1-0 - sportli26181512 : Pisa-Reggiana 1-0: Nella ventesima giornata della Serie B, il Pisa si impone con il minimo scarto. La sfida contro… - psb_original : Pisa-Reggiana, le pagelle: Marconi decisivo, Ardemagni in ombra #SerieB - sportli26181512 : Pisa-Reggiana 1-0: decide la rete di Marconi: Successo di misura dei nerazzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Reggiana

... per il momento, oggi ci sarà da stare molto attenti a un delicatissimo scontro diretto come Entella Cosenza, ma senza dimenticare pure Ascoli Brescia e, perché lombardi e toscani fanno ...- E' finita 1 - 0 la partita all'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani fraSporting Club e, valevole per il campionato di Serie B. La compagine nerazzurra, spinta dal nuovo assetto societario targato Knaster e dai giocatori arrivati dal mercato, ha ripreso la ...CalcioLecce vi aggiornerà di giorno in giorno, di ora in ora, con tutte le ufficialità, in entrata e in uscita, nella sessione invernale di calciomercato, riguardante la Serie B. 30 GENNAIO 2021 14.20 ...Pisa - Reggiana è terminata 1-0 per i padroni di casa che guadagnano un punto importante per la loro classifica. Clicca qui!