Petardi e fumogeni contro il centro sportivo del Marsiglia: rinviato il match col Rennes – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) Rinviata la partita tra Marsiglia e Rennes dopo l’assalto dei tifosi al centro sportivo dell’Olympique Pomeriggio di follia a Marsiglia con un gruppo di tifosi dell’Olympique che ha assalito il centro sportivo della squadra a seguito delle tre sconfitte consecutive nell’ultimo periodo. Petardi e fumogeni contro il centro d’allenamento, con vere e proprie scene di guerriglia. A seguito della rivolta, il Marsiglia ha chiesto il rinvio della partita di questa sera contro il Rennes ottenendo l’appoggio della Lega francese. Il match è stato posticipato a data da destinarsi. MARSEILLE : Des centaines de supporters de l’OM tentent d’accéder ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Rinviata la partita tradopo l’assalto dei tifosi aldell’Olympique Pomeriggio di follia acon un gruppo di tifosi dell’Olympique che ha assalito ildella squadra a seguito delle tre sconfitte consecutive nell’ultimo periodo.ild’allenamento, con vere e proprie scene di guerriglia. A seguito della rivolta, ilha chiesto il rinvio della partita di questa serailottenendo l’appoggio della Lega francese. Ilè stato posticipato a data da destinarsi. MARSEILLE : Des centaines de supporters de l’OM tentent d’accéder ...

