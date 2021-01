sportli26181512 : Pessina: “Studio economia, so il latino, amo il balletto, sognavo Gerrard e costruisco l’Atalanta”: Pessina: “Studi… - cmdotcom : #Pessina si racconta: 'Studio economia per diventare dg. Niente play, mi piace il balletto. Il mio motto? E' in lat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pessina Studio

La Gazzetta dello Sport

, cosa le fa venire in mente la frase: Frangar, non flectar? Attivati a solo 1,99' al mese per sempre anziché 5,99' ! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, ...Commenta per primo Matteo, trequartista dell' Atalanta , ex Milan , Monza, Como, Spezia, Lecce, Catania e Verona , si racconta a Sportweek , settimanale de la Gazzetta dello Sport: 'Iscritto alla Luiss? Perché è un'...Matteo Pessina, trequartista dell’Atalanta, ex Milan, Monza, Como, Spezia, Lecce, Catania e Verona, si racconta a Sportweek, settimanale de la Gazzetta dello ...Anche i secondi 45’ minuti sanciscono la superiorità dei nerazzurri stasera. Il gioco è saldamente nelle loro mani e il Milan è pericoloso solo in pochissime occasioni. Quando l’Atalanta gioca così, p ...