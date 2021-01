Perde il controllo dell’auto poi il terribile schianto in provincia di Latina, Giacomo muore a 19 anni (Di sabato 30 gennaio 2021) Tragedia nella serata di ieri in provincia di Latina, muore 19enne. I fatti sono accaduti nel comune di Pontinia. Giacomo Truini, 19 anni è deceduto dopo essersi schiantato con l’auto contro un pino. Il terribile impatto non ha lasciato scampo al giovanissimo che è deceduto sul colpo. L’intervento dei pompieri Sul luogo della tragedia, oltre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Tragedia nella serata di ieri indi19enne. I fatti sono accaduti nel comune di Pontinia.Truini, 19è deceduto dopo essersi schiantato con l’auto contro un pino. Ilimpatto non ha lasciato scampo al giovanissimo che è deceduto sul colpo. L’intervento dei pompieri Sul luogo della tragedia, oltre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Filo2385Filippo : RT @Cremonaoggi: Perde il controllo dell'auto e sfonda un muro: paura in via Ruggero Manna - LimonisignorAA : RT @unaescopata: a dayane in quella casa potete davvero toccare tutto ma quando si tratta di petalo lei perde completamente il controllo è… - HedaLexaIsBack : RT @unaescopata: a dayane in quella casa potete davvero toccare tutto ma quando si tratta di petalo lei perde completamente il controllo è… - Cremonaoggi : Perde il controllo dell'auto e sfonda un muro: paura in via Ruggero Manna - Giolla_Giolla : RT @unaescopata: a dayane in quella casa potete davvero toccare tutto ma quando si tratta di petalo lei perde completamente il controllo è… -