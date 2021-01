Perché Nicolò Zaniolo si è operato al naso (Di sabato 30 gennaio 2021) Ricordate quella volte in cui il calciatore ha fatto tremare i fans dichiarando di aver subito un’operazione? Ecco cos’era accaduto. Nicolò Zaniolo: operato ala naso. Paura tra i tifosi Il calciatore si è sottoposto qualche tempo fa ad un’operazione al naso con lo scopo di migliorare la respirazione. Prima di riprendere la sua abituale attività, ha pubblicato una Insta Stories su Instagram che ha fatto andare in panico i suoi followers: “Finito… da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco”. Il messaggio ha destato spavento tra i tifosi, che avevano già assistito ad un risposo forzato di Nicolò a causa di un infortunio al ginocchio. La sua assenza, seppur momentanea ha destato preoccupazione, anche se è andata tutto bene. Zaniolo: ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ricordate quella volte in cui il calciatore ha fatto tremare i fans dichiarando di aver subito un’operazione? Ecco cos’era accaduto.ala. Paura tra i tifosi Il calciatore si è sottoposto qualche tempo fa ad un’operazione alcon lo scopo di migliorare la respirazione. Prima di riprendere la sua abituale attività, ha pubblicato una Insta Stories su Instagram che ha fatto andare in panico i suoi followers: “Finito… da adesso giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco”. Il messaggio ha destato spavento tra i tifosi, che avevano già assistito ad un risposo forzato dia causa di un infortunio al ginocchio. La sua assenza, seppur momentanea ha destato preoccupazione, anche se è andata tutto bene.: ...

