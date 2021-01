Per la Ipsos Conte e Speranza i più graditi: crolla la fiducia in Renzi (Di sabato 30 gennaio 2021) Con un sondaggio uscito questa mattina, effettuato dal Sole24Ore, la fiducia in Conte come leader si affermava al 44%, mentre la mossa scellerata sembra non aver fruttato un aumento di preferenze per ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Con un sondaggio uscito questa mattina, effettuato dal Sole24Ore, laincome leader si affermava al 44%, mentre la mossa scellerata sembra non aver fruttato un aumento di preferenze per ...

Adnkronos : #Governo, sondaggio Ipsos: #Conte primo per gradimento, #Renzi ultimo - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Governo, sondaggio Ipsos: #Conte primo per gradimento, #Renzi ultimo - fpiggnotti : RT @Adnkronos: #Governo, sondaggio Ipsos: #Conte primo per gradimento, #Renzi ultimo - pietro30199674 : RT @ImolaOggi: Sondaggio Ipsos: Conte primo per gradimento, Speranza secondo ?????????? Ma dove li fanno questi sondaggi??? - no5desperados : RT @ImolaOggi: Sondaggio Ipsos: Conte primo per gradimento, Speranza secondo ?????????? Ma dove li fanno questi sondaggi??? -