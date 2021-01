Per i sondaggi il centrodestra è vicino al 50%. Ecco perché non si andrà a votare (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Ora che sono partite le consultazioni di Roberto Fico, che ha ricevuto da Mattarella il mandato esplorativo, non possono che moltiplicarsi i dubbi, le ansie e le incognite. C’è chi parla di un Fico che, da esploratore, potrebbe diventare premier, o chi già scommette su Mario Draghi come presidente di un governo di unità nazionale. Allo stato attuale, il Conte ter rimane l’ipotesi più accreditata, ma gli scenari possono mutare molto rapidamente. Quel che è certo è che quasi tutti i sondaggi danno il centrodestra vicino al 50 per cento dei consensi. In pratica, se si votasse domani, Lega, Fdi e Fi vincerebbero a man bassa e potrebbero formare un governo praticamente blindato. Va bene tutto, ma non le elezioni Ed è proprio questo il motivo per cui, tra le tante ipotesi ventilate in questi giorni, non figurano le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Ora che sono partite le consultazioni di Roberto Fico, che ha ricevuto da Mattarella il mandato esplorativo, non possono che moltiplicarsi i dubbi, le ansie e le incognite. C’è chi parla di un Fico che, da esploratore, potrebbe diventare premier, o chi già scommette su Mario Draghi come presidente di un governo di unità nazionale. Allo stato attuale, il Conte ter rimane l’ipotesi più accreditata, ma gli scenari possono mutare molto rapidamente. Quel che è certo è che quasi tutti idanno ilal 50 per cento dei consensi. In pratica, se si votasse domani, Lega, Fdi e Fi vincerebbero a man bassa e potrebbero formare un governo praticamente blindato. Va bene tutto, ma non le elezioni Ed è proprio questo il motivo per cui, tra le tante ipotesi ventilate in questi giorni, non figurano le ...

repubblica : Sondaggi, Termometro politico; il 57, 2 per cento degli italiani vuole le dimissioni di Conte - repubblica : Sondaggi: l'80 per cento degli italiani è contrario alle elezioni. E Conte non perde popolarità - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi… - m32346821 : RT @claudio_2022: Per i sondaggi il centrodestra è vicino al 50%. Ecco perché non si andrà a votare. Ai pidioti e agli stellati si può dir… - beretta009 : RT @claudio_2022: Per i sondaggi il centrodestra è vicino al 50%. Ecco perché non si andrà a votare. Ai pidioti e agli stellati si può dir… -