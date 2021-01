Per i giovani che non si sentono degli eroi (Di sabato 30 gennaio 2021) Se sei interessato, scrivi il tuo nome e cognome, età, parrocchia, numero di telefono e invia la tua e - mail a: seminterfos@libero.it don Edoardo Olivero Leggi su gazzettadalba (Di sabato 30 gennaio 2021) Se sei interessato, scrivi il tuo nome e cognome, età, parrocchia, numero di telefono e invia la tua e - mail a: seminterfos@libero.it don Edoardo Olivero

SBuffagni : La priorità sono gli italiani. Ignobili fandonie e fango mediatico non ci, mi, spaventano e non ci distraggono. Lav… - brandobenifei : Oggi abbiamo finalmente chiuso l'accordo sul regolamento del #FondoSocialeEuropeoPlus per il periodo 2021-2027: qua… - Pirlo_official : Bravi ragazzi obiettivo raggiunto.. doppiamente felice per la prestazione dei giovani. @juventusfc #coppaitalia - AlfonsoFofo60 : RT @mefisto94_: La Juventus ha fatto 40 milioni di plusvalenza con 3 giovani della primavera ma per Gravina il problema principale del calc… - andre85milan : RT @LGWsport: @acmilan vendiamo due giovani ad una squadra per 40 milioni e da loro ci compriamo un giocatore alla stessa cifra. Vorrei ved… -