**Pd: Zingaretti, 'solite lezioni sinistra radical chic che ci ha lasciato solo macerie'** (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ho letto su Repubblica una pagina di Concita De Gregorio, purtroppo ho visto solo l'eterno ritorno di una sinistra elitaria e radical chic che vuole sempre dare lezioni a tutti ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo". Lo scrive su Fb il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Chi fa un comizio in diretta dopo le consultazione al Quirinale è un esempio, chi rispetta quel luogo una nullità. La prossima volta mi porto una chitarra. Che degrado. Ma ce la faremo anche questa volta".

