Paul Gascoigne concorrente all’Isola dei Famosi? Ecco a che punto siamo con il cast

(Di sabato 30 gennaio 2021) Manca poco più di un mese all’arrivo su Canale 5 della nuova edizione de “L’Isola dei“, in una sorta di staffetta tra reality con il “Grande Fratello Vip” che saluterà il pubblico di Canale 5, dopo 168 giorni, il 1 marzo. I naufraghi sbarcheranno in Honduras nella puntata in onda probabilmente l’8 marzo e alla guida della trasmissione, come noto da mesi, Ilary Blasi. Secondo il sito Tvblog in studio per il ruolo di opinionisti potrebbero spuntarla Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ancora impegnato comeal GfVip. Per il ruolo di inviato erano circolati diversi nomi: da Aurora Ramazzotti ad Alvin, da Giulio Berruti a Teo Mammucari. L’inviata della prossima edizione del reality prodotto da Banijay sarà invece Elenoire Casalegno, numerosi titoli da valletta o conduttrice sulle reti Mediaset, negli ultimi anni spesso ospite nei contenitori di ...