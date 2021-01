Patty Pravo fulmina Caterina Balivo in diretta Gelo totale al Cantante mascherato | cosa è successo

(Di sabato 30 gennaio 2021)è una delle giurate della seconda edizione de Il, il programma condotto da Milly Carlucci. Dopo un periodo di assenza dalla tv, la conduttrice ha fatto ritorno sul piccolo schermo mostrando il suo carattere e la sua energia. Non poteva mancare una stoccata a, altra giurata della trasmissione. Quest’ultima non ha proprio digerito il paragone della collega e l’ha praticamenteta con lo sguardo. Tutto e cominciato dopo una delle esibizioni, in particolare quella del Lupo. L’uomo si è descritto come tenace, orgoglioso e fiero. Immediatamente Francesco Facchinetti ha pensato che sotto il costume si potesse nascondere Riccardo Fogli, visto che il personaggio ha parlato di un branco che è stato costretto ad abbandonare. ...

welikeduel : 'La bambola' di Patty Pravo interpretata da Elenoir con la #propagandaorkestra a #propagandalive - fainformazione : Minaccia Bionda, libro con immagini che raccontano la divina Patty Pravo Pino Strabioli racconta la divina, attr… - fainfocultura : Minaccia Bionda, libro con immagini che raccontano la divina Patty Pravo Pino Strabioli racconta la divina, attr… - MatteoSelfinio : @Gia_Uss90 Anche se Patty Pravo mi sembra un pò rincoglionita - Gia_Uss90 : Milly ti voglio bene, però come fai a presentarti con quella giuria? su 5 salvo solo Patty Pravo perché è un'icona… -

Ultime Notizie dalla rete : Patty Pravo

Come scritto ieri ,è un pesce fuor d'acqua. Immaginatevi una Mara Venier al suo posto, o una Simona Ventura, e l'intero programma avrebbe altro ritmo. Detto ciò, occhio che il GF, ...Si parte con una gaffe. E Il Cantante Mascherato inizia conche dice qualcosa di particolare a Costantino Della Gherardesca , durante il programma. 'Ci conosciamo da anni ma è un onore per me essere chiamato Gherardino, va benissimo', dice ...Imprevisti e rivelazioni durante la prima puntata del Cantante Mascherato, quando Baby Alieno ha deciso di abbandonare la gara ...Durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato, show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sono già venute fuori le prime scintille e i primi interessanti confronti tra i giudici in gara.